فرنسا تسجل 389320 إصابة بكورونا في يوم واحد

المصدر: باريس - رويترز

سجلت فرنسا 389320 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت بعد أن شهدت على مدى أربعة أيام متتالية إصابات عددها أكثر من 400 ألف إصابة لكن عدد المرضى بكوفيد-19 انخفض لليوم الخامس على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة عن وجود 3746 مريضا بكوفيد-19 في وحدات الرعاية الفائقة وهو عدد يقل 46 مريضا عن أمس الجمعة. وسجلت أيضا 167 وفاة جديدة بفيروس كورونا مما رفع إجمالي الوفيات إلى 128514 وفاة.

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