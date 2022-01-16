السلطات السودانية تسحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

قررت السلطات السودانية، سحب الترخيص الممنوح لقناة الجزيرة مباشر للعمل بالبلاد، واصفة تناولها الإعلامي بـ"غير المهني".

ووجه وكيل وزارة الإعلام السودانية المكلف الدكتور نصرالدين أحمد محمد خالد، في خطاب رسمي لمدير مكتب قناة الجزيرة مباشر بالخرطوم، يفيده بسحب الترخيص.

وربطت السلطات السودانية قرار سحب الترخيص بـ"التناول غير المهني لقناة الجزيرة مباشر للشأن السوداني الذي يعمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد ببث محتوى إعلامي مخالف لسلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة وأدبيات الشعب السوداني".

ولفتت إلى ما تبثه القناة من "ألفاظ بذيئة وعرض فيديوهات غير لائقة ومشاهد قديمة" أدت إلى الإضرار بالمصالح العليا للبلاد وأمنها القومي.

ونبه الخطاب إلى أن هذا الأمر يشير إلى عدم التزام القناة بالشروط الواردة في الترخيص الممنوح لها، لذلك تقرر سحبه اعتبارا من يوم 15 يناير الجاري.

وكان رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة السودانية قد اتّهم القناة بأنها "نشرت تقارير مجافية للواقع وفيديوهات قديمة أعيد نشرها مرة أخرى واستضافت شخصيات عدائية".

وقناة الجزيرة مباشر متخصصة في التغطية المباشرة للأحداث من دون أي مقدمين أو تعليقات.

وكانت الخرطوم قد أغلقت مكتب الجزيرة وسحبت تصاريح عمل صحافييها في 2019 السنة التي أطاح فيها الجيش بالرئيس عمر البشير تحت ضغط انتفاضة شعبية.

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