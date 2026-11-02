حادث تصادم بين قطار ودبّ يعطّل حركة القطارات اليابانية

خرج قطار ركاب سريع عن القضبان في جزيرة هوكايدو اليابانية بعد اصطدامه بدب بني، حسبما أفادت قناة NHK التلفزيونية نقلا عن شركة السكك الحديدية JR Hokkaido.

وقالت الشركة في منشور: "في وقت متأخر من مساء 30 أكتوبر، اصطدم القطار السريع "ساروبيتسو-3" المتجه إلى واكاناي على خط سويا بدب، مما أدى إلى خروج العربة الأمامية عن القضبان". وبسبب ذلك توقفت الحركة في المقطع بين محطتي أوتوإنبو وواكاناي طوال اليوم. كما أُلغيت رحلات جميع القطارات السريعة بين أساهيكاوا وواكاناي.

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن الحادث وقع في المقطع بين محطتي تيشيو-ناكاغاوا وتويكامبيتسو. ولم تسفر الحادثة عن وقوع إصابات.

وبسبب ذلك، تم تعليق الحركة في المقطع بين محطتي أوتوينيبو وواكاناي طوال اليوم. كما تم إلغاء جميع رحلات القطارات السريعة بين أساهيكاوا وواكاناي، فيما أفيد عن مقتل الدب.