شبكة طرق وجسور جديدة تخفف الازدحام في «مصفح»

أعلنت دائرة البلديات والنقل عزمها تطوير عدد من الطرق الرئيسة في منطقة مصفح، بما يسهم في تحسين حركة التنقل بين المنطقة الصناعية ومدينة محمد بن زايد ومدينة زايد.

ويمتد المشروع لنحو 13 كيلومتراً على طول طريق E30 وشارع (8) في مصفح، بهدف تخفيف الازدحام المروري، وتعزيز سلامة الطرق، وتقليص زمن التنقل.

وأشارت الدائرة إلى أن إنشاء طريق سريع على امتداد شارع (8) يشكل أحد العناصر الرئيسة للمشروع، حيث سيضم ثلاثة مسارات في كل اتجاه، تحيط به ثلاثة مسارات إضافية على كل جانب، لتعزيز سهولة الوصول إلى المتاجر والمرافق والخدمات في المنطقة من دون التأثير في انسيابية الحركة على الطريق السريع.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للشارع إلى نحو 4000 مركبة في الساعة.

وتشمل أعمال التطوير الإضافية تحسين أربعة تقاطعات على الطريق E30، وتعزيز الربط مع شارع (8) والطريق E20، وإجراء تعديلات على تسعة تقاطعات، كما تتضمن إنشاء جسرين جديدين لربط مصفح بمدينة محمد بن زايد، إضافة إلى جسر مخصص للمشاة.

وقال المدير العام لتطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل، المهندس عيسى مبارك المزروعي، إن شبكة الطرق في مصفح تخدم شريحة واسعة من المستخدمين.

وأضاف: «من خلال فصل حركة المرور العابرة عن حركة الوصول المحلية، وتحسين الربط مع المجتمعات المحيطة، يمكننا دعم النشاط الاقتصادي، وفي الوقت ذاته جعل الرحلات اليومية أكثر سهولة وأماناً».

ويأتي مشروع تطوير شبكة الطرق في مصفح ضمن جهود أوسع لتعزيز الربط بين مختلف مناطق الإمارة، والتي تشمل مشروعاً مخططاً لإنشاء وصلة بحرية عبر نفقين تحت البحر يربطان الطرف الشرقي من جزيرة أبوظبي بمنطقة مصفح، مروراً أسفل خور المقطع وقناة جزيرة الحديريات.