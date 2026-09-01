إنجاز المرحلة الأولى من مشروع نفق التعاون نوفمبر المقبل

تُنجز المرحلة الأولى من مشروع نفق التعاون والطرق المرافقة له، إلى جانب الطريقين المؤديين إلى شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، خلال نوفمبر المقبل، بحسب ما أُعلن خلال برنامج "الخط المباشر" الذي تبثه قناة الشارقة.

ويأتي المشروع ضمن أعمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويرفع كفاءة التنقل عبر المحاور الرئيسية في الإمارة.