الصحة العالمية: متحور «كورونا» الجديد المكتشف في فرنسا لايشكل تهديدا

المصدر: وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية إن متحور فيروس كورونا الجديد المكتشف في فرنسا، لم يشكل تهديدا كبيرا منذ أن التعرف عليه لأول مرة في نوفمبر الماضي.

وقال مدير الحوادث في منظمة الصحة العالمية بشأن «كوفيد»، عبدي محمو، في مؤتمر صحافي، إن المتحور «كان على رادار المنظمة، هذا الفيروس لديه الكثير من الفرص للتطور».

وحدد الأطباء المتحور الجديد لدى 12 شخصا في جبال الألب الجنوبية في نفس الوقت تقريبا الذي اكتشف فيه متحور «أوميكرون» في جنوب أفريقيا العام الماضي.

منذ ذلك الحين، جابت الطفرة المكتشفة في القارة السمراء العالم وتسببت في مستويات قياسية من العدوى، على عكس الفرنسية التي أطلق عليها الباحثون اسم «آي إتش يو» المستعار.

وتراقب منظمة الصحة العالمية المتحورات، وعندما تجد أن أحدها قد يشكل خطرا كبيرا، فإنها تعلن أنه «نوع مثير للقلق». المتحور الفرنسي لا يزال قيد التحقيق.

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