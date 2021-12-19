المملكة المتحدة تسجل 82 ألف إصابة جديدة بكورونا

المصدر: لندن - د ب أ

سجلت المملكة المتحدة 82 ألفا و886 إصابة جديدة بمتحور كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد بأن البلاد سجلت 45 وفاة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها.

وخلص باحثون بريطانيون إلى أن متحور أوميكرون ربما يكون أقل فعالية في مهاجمة الرئتين مقارنة بالمتحورات الأخرى لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن دراسة معهد كامبريدج لعلم المناعة العلاجي والأمراض المعدية توصلت إلى أن المتحورات في بروتين سبايك، التي تجعلها قادرة على تجنب الاجسام المضادة، ربما تحد أيضا من كيفية تكاثره في الرئتين وتسببه في حدوث أعراض حادة.

وقالت الدراسة: "هذه الملاحظات تظهر أن أوميكرون حظى بخصائص للتهرب المناعي على حساب خصائص مرتبطة بالتكاثر".

وقال كبير واضعي الدراسة رافي جوبتار، الأستاذ في علم الاحياء المجهرية السريرية إنه مازالت هناك تحديات على الرغم من النتائج الإيجابية.

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