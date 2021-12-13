جونسون يعلن أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين أول حالة وفاة لحالة مصابة بمتحور أوميكرون في بريطانيا.

ونقلت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية عن جونسون القول خلال زيارة لمركز تطعيم في غرب لندن: "للأسف أوميكرون يزيد من نسب الحاجة للرعاية في المستشفيات، وللأسف تأكد وفاة مريض على الأقل مصاب بمتحور أوميكرون".

وأضاف: "لذلك أعتقد أنه يجب أن ننحى جانبا فكرة أن هذا المتحور يعد نسخة أقل حدة من الفيروس، ونعترف بالوتيرة الواضحة التي يتسارع بها بين المواطنين. لذلك أفضل أمر يمكننا القيام بها وهو الحصول على الجرعات التعزيزية من اللقاح ضد فيروس كورونا".

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