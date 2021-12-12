بريطانيا ترفع مستوى التحذير من كورونا

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن المسؤولون الصحيون في المملكة المتحدة الأحد رفع مستوى التحذير من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسبب "الزيادة السريعة" لعدد الإصابات بالمتحورة أوميكرون.

وتم رفع المستوى من الثالث الى الرابع، ما يعني أن "التفشي كبير وأن الضغط على الخدمات الصحية يتسع أو في طور الازدياد".

وقال المسؤولون المعنيون إن "العناصر الأولى تظهر أن أوميكرون يتفشى بسرعة أكبر من دلتا وأن الحماية اللقاحية ضد اعراض أوميكرون تقلصت".

ورغم أن خطورة المتحورة الجديدة لا تزال غير معروفة وستكون أكثر وضوحا في الأسابيع المقبلة، لاحظ المسؤولون أن هناك مصابين في المستشفيات بسبب أوميكرون ومن المرجح أن يزداد عددهم سريعا.

وأعلن داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيخاطب مواطنيه مساء الأحد في كلمة مسجلة مسبقا، يعرض فيها جهود الحكومة للحد من انتشار أوميكرون، وفي مقدمها توسيع نطاق حملة الجرعات المعززة لتشمل من تجاوزوا ثلاثين عاما اعتبارا من الاثنين.

كذلك، أعلنت وزارة الصحة البريطانية أنه سيطلب اعتبارا من الثلاثاء من الأفراد الذين أتموا تلقيحهم بعد إصابتهم بكوفيد أن يجروا فحوصا سريعة يومية على مدى أسبوع كامل. أما غير الملقحين فعليهم التزام الحجر لعشرة أيام.

ويضاف ذلك إلى إجراءات جديدة سيعرضها جونسون بينها معاودة العمل من المنزل واعتماد الشهادة الصحية في بعض الأماكن، على أن يصوت عليها النواب الثلاثاء.

وبلغ عدد الوفيات الإجمالي بكوفيد في المملكة المتحدة 146 ألف حالة مع تسجيل نحو خمسين ألف إصابة جديدة كل يوم.

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