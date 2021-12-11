علماء: إنجلترا قد تواجه آلاف الوفيات بكورونا هذا الشتاء

المصدر: لندن - د ب أ

حذر علماء فى لندن من أن إنجلترا قد تواجه ما بين 24 ألفا و700 إلى 74 ألفا و800 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) هذا الشتاء بدون فرض مزيد من القيود لابطاء انتشار المتحور (أوميكرون).

وتقوم دور الرعاية في المملكة المتحدة بالفعل بخفض الزيارات، ويضغط مسؤولو الصحة من أجل فرض قيود أكثر صرامة على الأنشطة الاجتماعية، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.

وتقوم عدة دول في جميع أنحاء أوروبا وآسيا بتوسيع برامج اللقاحات الخاصة بها لتشمل الأطفال الأصغر سنا، حيث أظهرت بيانات أولية في المملكة المتحدة أن الجرعات المعززة من اللقاحات تحسن الحماية إلى ما يصل إلى 75% ضد السلالة الجديدة التي تنتشر بسرعة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ونصح مسؤولون في هيئة "الصحة والأمن" البريطانية الوزراء بضرورة اتخاذ "إجراءات وطنية صارمة"، في غضون أسبوع، لتفادي تجاوز معدلات نقل مرضى فيروس كورونا إلى المستشفيات الذروة، التي تم تسجيلها الشتاء الماضي، طبقا لما ذكرته صحيفة "جارديان" نقلا عن وثائق حصلت عليها.

وذكرت "بلومبرج" أن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد تلقى المشورة يوم الثلاثاء الماضي، التي حذرت من أن هناك مخاطر من أن يؤدي متحور "أوميكرون" الجديد إلى انهيار هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" البريطانية، مع احتمال نقل خمسة آلاف شخص إلى المستشفيات يوميا، وشددت الوثيقة على أن هذا الرقم ليس تصورا لكن تقديرا لانتشار "أوميكرون".

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