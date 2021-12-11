الصين ترصد إصابة بشرية جديدة بإنفلونزا الطيور

المصدر: بكين - رويترز

ذكرت السلطات الصحية في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين اليوم السبت أنه تم رصد حالة إصابة بشرية بسلالة إنفلونزا الطيور "إتش5إن"6 في مدينة هويتشو.

وقالت لجنة الصحة بإقليم قوانغدونغ في بيان إن الخبراء يعتبرون أن خطر انتقال العدوى سيكون منخفضا في هذه المرحلة. لكنها قالت إن الخبراء نصحوا المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ إجراءات وقائية مثل تجنب الذهاب إلى الأسواق التي تبيع الدواجن الحية حيث أن من المحتمل حدوث إصابات بسلالتي إتش5إن6 وإتش9إن2 خلال الشتاء والربيع.

وذكرت اللجنة في البيان أن الرجل المصاب يبلغ من العمر 68 عاما ويخضع للعلاج في المستشفى.

وقفز عدد المصابين بفيروس إنفلونزا الطيور إتش5إن6 في الصين هذا العام، مما أثار مخاوف بعض الخبراء الذين يقولون إن سلالة انتشرت في السابق تحورت على ما يبدو وربما تكون أكثر عدوى بالنسبة للبشر.

وتوفي عدد من المصابين بسلالة إتش5إن6 في الصين هذا العام وفقا لبيانات الحكومات المحلية وتقارير منظمة الصحة العالمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news