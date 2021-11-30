جامعة أوكسفورد: لا يوجد دليل على عدم فعالية اللقاحات ضد متحور أوميكرون

المصدر: لندن - د ب أ

تقوم جامعة أوكسفورد بتقييم تداعيات ظهور متحور أوميكرون على المناعة التي تقدمها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما قال متحدث باسم الجامعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الجامعة قولها: "على الرغم من ظهور سلالات متحورة جديدة خلال العام الماضي، ظلت اللقاحات تقدم مستويات مرتفعة من الحماية ضد الأمراض الخطيرة ولا يوجد دليل على أن أوميكرون مختلف عنها".

وأضافت أوكسفورد أن لديها الأدوات ومناهج العمل من أجل التطوير السريع للقاح معدل ضد كوفيد-19 إذا أصبح هذا ضروريا.

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