بريطانيا: سلالة "كورونا" الجديدة بها 30 "طفرة مختلفة متصلة ببعضها"

المصدر: لندن - د ب أ

حذرت كبيرة المستشاريين الطبيين في هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا سوزان هوبكنز من أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم رصدها في جنوب إفريقيا هي الأكثر إثارة للقلق حتى الآن.

وقالت هوبكنز في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الجمعة، إن السلالة الجديدة يوجد بها نحو 30 "طفرة مختلفة متصلة ببعضها" أي ضعف عدد الطفرات التي تم اكتشافها في سلالة دلتا، الأكثر قدرة على الانتشار.

وأعلنت المملكة المتحدة أمس الخميس أنها ستحظر بشكل مؤقت الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها، وذلك في محاولة للحد من انتشار السلالة الجديدة، التي لم يتم اكتشاف أي حالات إصابة بها حتى الآن في بريطانيا.



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