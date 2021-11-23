بوريس جونسون كما لم تره من قبل (فيديو)

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صور وفيديو لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يصطحب ابنه "ويلفريد " في نزهه، وقام باللعب معه والتنزه بسيارة صغيرة، في منتزه نيو فورست.

وقالت الصحيفة إنه يبدوا أن جونسون كان مستمتعاً بالجلوس في مقعد القيادة الصغير، وكان يرتدي بنطال جينز أزرق وقميصاً وسترة كحليّة تعلوها قبعة خضراء.

وشوهدت عائلة جونسون الصغيرة أيضاً تستقل قارباً في نزهة مع آخرين، وقال أحد الأشخاص إن جونسون ألقى مزحة حول مدى بطء القارب، وكان في حالة معنوية جيدة.

وولد الطفل ويلفريد في أبريل 2020 وهو يشبه والده إلى حد كبير، وخاصة شعره الأشقر الطويل.

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