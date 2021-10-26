القائد العام للجيش السوداني يصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

المصدر: وكالات

أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية، وقالت "سكاي نيوز عربية" أن البرهان اتخذ هذا القرار اليوم.

وكان مكتب قائد الجيش السوداني أعلن عن عقد مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم الثلاثاء غداة انقلاب العسكريين على السلطة في السودان وابعاد شركاءهم المدنيين من الحكم.

وأكد مسؤول من مكتب البرهان عقد المؤتمر دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news