الولايات المتّحدة: نبذل «كلّ ما بوسعنا» لإطلاق سراح الأميركيين المختطفين

المصدر: وكالات

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ الولايات المتّحدة ستبذل «كلّ ما بوسعها» لإطلاق سراح المبشّرين الأميركيين والكنديين المختطفين فى هايتى.

وقال بلينكن حسب وكالة الأنباء الفرنسية خلال مؤتمر صحافي في كيتو عاصمة الإكوادور إنّ «تركيزنا في الإدارة (الأميركية) منصبّ بالكامل على هذا الأمر»، مشيراً إلى أنّ فريقاً من مكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي»يتولّى التحقيق في هذه القضية.

وأضاف «سنفعل كل ما بوسعنا للمساعدة في حلّ الوضع». وكان ليست كويتل وزير العدل في هايتي قد أعلن الليلة الماضية أن عصابة تحتجز مجموعة من المبشرين الأمريكيين ومبشرا كنديا تطلب 17 مليون دولار، بواقع مليون دولار عن كل مخطوف، لإطلاق سراحهم.

وقال لـ"رويترز" إن المحادثات جارية في محاولة لإطلاق سراح المبشرين الذين خطفتهم عصابة تسمي نفسها (400 ماووزو) في مطلع الأسبوع خارج العاصمة بورت أو برنس.

وأكد الوزير لـ "رويترز" طلب الفدية الباهظة قائلا «طلبوا مليون دولار عن كل شخص». وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أول وسيلة إعلام تنشر النبأ في وقت سابق امس.

وقالت قناة سي.إن.إن التلفزيونية الإخبارية في وقت سابق أمس إن الخاطفين اتصلوا أولا بجماعة المساعدات المسيحية التي ينتمي إليها المخطوفون يوم السبت وأوصلوا على الفور رسالة بقيمة الفدية المحددة مقابل إطلاق سراحهم.

وقال وزير العدل إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي والشرطة في هايتي يوجهون الجماعة خلال المفاوضات.

وقال لقناة سي.إن.إن عدة مكالمات تمت بين الخاطفين وجماعة المساعدات المسيحية.

وقالت الجماعة التي يوجد مقرها في أوهايو إن المخطوفين 16 أمريكيا وكندي واحد وبينهم ست نساء وخمسة أطفال أحدهم رضيع سنه ثمانية أشهر.

وأدى تصاعد عنف العصابات إلى تشريد الآلاف وعرقلة النشاط الاقتصادي في أفقر دولة في الأمريكتين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news