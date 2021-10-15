وفاة النائب البريطاني الذي تعرّض للطعن

المصدر: لندن - أ ف ب

قضى النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس بعدما تعرّض للطعن خلال مناسبة في دائرته الانتخابية في جنوب شرق انجلترا، وفق ما أعلنت وسائل إعلام بريطانية الجمعة.

وفيما لم تذكر الشرطة اسم أميس، إلا أنها أكدت «تم توقيف رجل بشبهة القتل» بعدما تعرّض شخص للطعن وتوفي في لي-أون-سي.

وقالت شرطة إيسيكس «لا نبحث عن شخص آخر على صلة بهذه الحادثة»، مضيفة أن الموقوف يبلغ من العمر 25 عاما وتم العثور على سكين استخدم في العملية.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أنها استجابت بعدما تلّقت بلاغات عن «عملية طعن» بعد وقت قصير من الساعة 12.05 (11.05 ت غ).

وعرّفت وسائل إعلام بريطانية بينها «سكاي نيوز» و«بي بي سي» عن الضحية بأنه السياسي البالغ 69 عاما ديفيد أميس والعضو في الحزب المحافظ.

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