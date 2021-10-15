طعن نائب بريطاني عدة مرات خلال تجمع في دائرته

المصدر: لندن - أ ف ب

تعرّض النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس إلى الطعن «مرّات عدة» الجمعة أثناء حضوره تجمّعا في دائرته الانتخابية في جنوب شرق انجلترا، وفق ما أعلنت شبكتا «سكاي نيوز» و«بي بي سي».

وأكدت الشرطة أنه تم استدعاء عناصرها بعد ورود معلومات عن عملية طعن بعيد الساعة، لكن من دون أن تذكر أميس بالاسم.

وأفادت أنه «تم توقيف رجل بعد مدة قصيرة ولا نبحث عن غيره».

وعرّفت كل من «سكاي نيوز» و«بي بي سي» عن الضحية بأنه السياسي البالغ 69 عاما والعضو في حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون المحافظ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news