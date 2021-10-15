فرنسا: على إيران أن تبدي استعدادها لاستئناف محادثات فيينا بالأفعال

المصدر: باريس - رويترز

قال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إن إيران يجب أن تظهر بالأفعال استعدادها لاستئناف محادثات فيينا مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي.

ويرفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حتى الآن استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا والمتعلقة بعودة الجانبين للالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي قيدت إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

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