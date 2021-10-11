السماح لأكبر مسجد في ألمانيا برفع أذان الجمعة عبر مكبرات الصوت

المصدر: برلين -رويترز

قالت مدينة كولونيا الألمانية اليوم الاثنين إنه سيُسمح لأكبر مسجد في ألمانيا برفع الأذان لصلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت وذلك بعد اتفاق بين المدينة والجالية المسلمة على تخفيف القيود.

وبموجب مبادرة مدتها عامان سيُسمح لكل المساجد في كولونيا، وعددها 35 مسجدا، برفع الأذان لمدة تصل إلى خمس دقائق أيام الجمعة بين وقت الظهيرة والساعة الثالثة عصرا.

وكتبت هنرييت ريكر، رئيسة بلدية كولونيا، على تويتر «السماح لنداء المؤذن هو بالنسبة لي علامة على الاحترام».

وقالت إن الأذان سينضم لأجراس كاتدرائية كولونيا، أكبر كنيسة قوطية في شمال أوروبا، كما يسمع تلك الأصوات أولئك الذين يصلون لمحطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة.

وأضافت «هذا يظهر أن التعددية حقيقة معاشة وتحظى بالتقدير في كولونيا».

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