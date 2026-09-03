«غيمزكوم 2026».. آلاف اللاعبين يختبرون ألعاب المستقبل

من أمام شاشات الألعاب إلى ساحات التجارب التفاعلية، يعيش عشاق ألعاب الفيديو، في مدينة كولونيا الألمانية، أياماً استثنائية، مع انطلاق معرض «غيمزكوم 2026»، حيث تتنافس شركات الألعاب على جذب اللاعبين بأحدث إصداراتها وتجاربها الرقمية.

ويستقطب «غيمزكوم» شركات التطوير والنشر واللاعبين والإعلاميين من أنحاء العالم، وتأتي دورة هذا العام في وقت تشهد ألعاب الفيديو تحولاً متسارعاً، مع تطور الرسومات وتقنيات المحاكاة والذكاء الاصطناعي، وتزايد الاعتماد على الألعاب الجماعية والمنصات الرقمية.

وتبرز المشاركة الآسيوية في المعرض بوصفها إحدى سمات المشهد الجديد لصناعة الألعاب، مع تصاعد حضور شركات صينية ويابانية وكورية في الأسواق العالمية، ونجاح ألعاب طورتها تلك الشركات في الوصول إلى جماهير واسعة خارج بلدانها.

وبين الطوابير الطويلة وأجهزة التحكم والشاشات العملاقة، يقدم الحدث صورة واضحة عن صناعة لم تعد ألعابها مجرد وسيلة لقضاء الوقت، وإنما أصبحت قطاعاً ترفيهياً وثقافياً عالمياً، تتقاطع فيه التكنولوجيا مع السينما والموسيقى والسرد القصصي، ويشارك الجمهور نفسه في صناعة نجاحه.