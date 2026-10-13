اعتقال روبوت بتهمة التحرش بقاصر

احتجزت الشرطة في مدينة كولونيا الألمانية روبوتاً شبيهاً بالبشر، للاشتباه في تورطه في واقعة تحرش بفتاة تبلغ من العمر 16 عاماً.

ووفقاً للرواية المتداولة التي نشرتها صحيفة «ديلي ستار»، اقترب الروبوت، الذي يبلغ طوله نحو 1.20 متر، من الفتاة أمام أحد مطاعم الوجبات السريعة، ولمسها وأدى حركات غير لائقة. ووجّهت اتهامات إلى مالك الروبوت، وهو فتى يبلغ 16 عاماً، وصديقه البالغ 19 عاماً، ببث الواقعة مباشرة عبر تطبيق «تيك توك».

وعثرت الشرطة على الروبوت داخل صندوق سيارة من طراز «فولكسفاغن»، وصادرت الجهاز وهواتف المشتبه بهما، وفتحت تحقيقاً لتحديد ملابسات الواقعة وكيفية التحكم في حركات الروبوت.

ونشرت الشرطة صورة للروبوت ممدداً على الأرض، مرتدياً سترة بيضاء بلا أكمام وسلسلة ذهبية اللون، مع نظارة شمسية وشارب أسود.

وتأتي الواقعة وسط تحذيرات من خبراء بشأن المخاطر الأمنية المحتملة للروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإمكانية اختراق أنظمتها والتحكم فيها عن بُعد.

وفي هذا السياق، حذّر جيك مور، مستشار الأمن السيبراني في شركة «إي إس إي تي» (ESET)، من إمكانية استغلال الكاميرات الموجودة في هذه الأجهزة في عمليات الابتزاز، إذا تمكن مجرمون إلكترونيون من الوصول إلى تسجيلاتها.

من جانبه، أشار الدكتور نيك باترسون، من جامعة ديكين الأسترالية، إلى أن اختراق الروبوتات قد يتيح للقراصنة التحكم في حركاتها وأدواتها، ما قد يشكل خطراً جسدياً في حال استُخدمت هذه الإمكانات لإيذاء الآخرين.