ميركل تكشف عن تصفحها لـ "إنستغرام" وتبدي استغرابها من الخوارزميات

كشفت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل أنها تتصفح منصة "إنستغرام" بين الحين والآخر.

وخلال مؤتمر "ديجيتال إكس" للتحول الرقمي الذي تنظمه شركة "دويتشه تيليكوم" للاتصالات في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، قالت الزعيمة السابقة للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني اليوم الثلاثاء إنها، وإن كانت غير نشطة بصفة شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، فإنها تتصفح هذه المنصة "من وقت لآخر، لأنها مهتمة للغاية".

وأوضحت أن ذلك يتيح لها متابعة ردود الأفعال على موضوعات معينة تشغلها في حياتها اليومية.

غير أن ميركل أعربت عن شعورها بالاستغراب بسبب الخوارزميات التي تعمل في خلفية الفضاء الرقمي في بعض الأحيان؛ حيث استشهدت بتجربة شخصية قائلة: "عندما أبحث في فصل الشتاء عن سبل تجنب الانزلاق على الطرقات الجليدية بسبب الأحذية، عندئذٍ أتلقى توصيات تتعلق بأحذية مخصصة لكبار السن ومقاومة للانزلاق". ووصفَت ميركل هذا النمط من التتبع الرقمي بأنه "مخيف بعض الشيء".