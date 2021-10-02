روسيا: لا عقبات أمام تسجيل لقاح «سبوتنيك في» لدى منظمة الصحة

المصدر: موسكو - رويترز

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم السبت إنه جرى تذليل جميع العقبات أمام تسجيل لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لكوفيد-19 لدى منظمة الصحة العالمية، ولم يتبق سوى استكمال بعض الأوراق فحسب.

ويخضع اللقاح، المستخدم على نطاق واسع في روسيا والذي توافق أكثر من 70 دولة على استخدامه، لمراجعة من المنظمة ووكالة الأدوية الأوروبية. وربما تفتح موافقة هاتين الجهتين أسواقا جديدة للقاح، وخصوصا في أوروبا.

والتقى موراشكو مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن موراشكو قوله «جرى الاستماع إلى موقف روسيا بشأن طرح وتسجيل لقاح (سبوتنيك في)، وقدمنا الرد على كل التساؤلات اليوم».

وقالت منظمة الصحة العالمية في يوليو إنها وجدت بعض المشكلات لدى مراجعتها لكيفية إنتاج روسيا للقاح. وقالت الشركة المصنعة منذ ذلك الحين إنها عملت على تبديد جميع مخاوف المنظمة.

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