"بيونتيك" توفر بيانات تطعيم الأطفال الصغار ضد كورونا قريباً

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن مؤسسا شركة بيونتيك الألمانية اوجور شاهين واوزليم توريشي أنه من المنتظر بحلول نهاية سبتمبر الجاري توافر بيانات عن تطعيم الأطفال الصغار (من سن 5 إلى 11 عاما) بلقاح الشركة المضاد لكورونا.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قالت توريشي إن الجرعة المعطاة لهذه الشريحة العمرية تبلغ عشرة ميكروجرامات أي ثلث الجرعة المخصصة للبالغين.

وأضافت توريشي أن البيانات المتعلقة بتطعيم الأطفال الأصغر سنا من هذه الشريحة ستتوافر بحلول نهاية العام"، وعندها يمكن تقليل الجرعة مرة أخرى.

كانت بيونتيك أعلنت أول أمس الجمعة اعتزامها التقدم بطلب للحصول على ترخيص باستخدام عقارها المضاد لكورونا للأطفال بين 5 و11 عاما، مشيرة إلى أن نتائج الدراسات الخاصة بتأثير اللقاح على الأطفال متاحة وتحتاج فقط إلى المعالجة من قبل السلطات المختصة بإصدار الموافقة.

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