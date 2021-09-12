وزير الخارجية الفرنسي يتهم "طالبان" بالكذب

المصدر: باريس - رويترز

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن حركة "طالبان" الأفغانية تكذب، وإن بلاده لن تقيم أي علاقات مع حكومتها المعلنة مؤخرا.

وأوضح لو دريان لتلفزيون فرانس 5: "قالوا إنهم سيسمحون لبعض الأجانب والأفغان بالرحيل بحرية وتحدثوا عن حكومة شاملة وممثلة لكافة الأطياف لكنهم يكذبون".

وأضاف: "ترفض فرنسا الاعتراف بها أو إقامة أي شكل من العلاقات مع هذه الحكومة. نريد أفعالا من طالبان وسيحتاجون لمتنفس اقتصادي وعلاقات دولية. الأمر متروك لهم".

وأجلت فرنسا زهاء ثلاثة آلاف فرد، وأجرت محادثات مع "طالبان" لتمكين أفراد آخرين من الرحيل، وقال الوزير الفرنسي إنه لا يزال يوجد بأفغانستان عدد قليل من الفرنسيين وبضع مئات من الأفغان الذين لهم صلات بفرنسا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news