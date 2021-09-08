إضرام حرائق في مركز لإيواء اللاجئين بألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

تسببت عدة حرائق أُضرمت في مركز لإيواء اللاجئين بمدينة كيل الألمانية في استدعاء قوات كبيرة من رجال الإطفاء.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الأربعاء إنه يُجرى التحقيق في الحادث على أنه جريمة حرق عمد.

واندلعت الحرائق ليلة الثلاثاء/الأربعاء في الجزء الخارجي من المركز، وكذلك في أربعة مباني أخرى تابعة له.

وبحسب البيانات، تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحرائق بسرعة، وقامت فرق الإنقاذ بفحص 20 شخصا، ونقل اثنين منهم إلى المستشفى بسبب الاختناق من الدخان الناجم عن الحرائق.

وشارك في مهمة الإنقاذ نحو 60 فردا.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news