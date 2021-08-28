الكويت: سقوط صاروخ كاتيوشا داخل الحدود دون خسائر

المصدر: الكويت - د ب أ

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي سقوط صاروخ واحد من نوع كاتيوشا داخل الحدود الكويتية دون خسائر بشرية أو مادية.

وأضاف بيان عن الجيش الكويتي اليوم السبت أنه بعد المسح الميداني الذي قامت به الجهات المختصة في الجيش الكويتي ووزارة الداخلية صباح اليوم لكامل الحدود الدولية المشتركة مع جمهورية العراق الشقيق، تبين سقوط صاروخ واحد من نوع كاتيوشا بالقرب من تلك المنطقة ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية.

كما تؤكد رئاسة الأركان العامة للجيش على ما جاء في بيانها فجر اليوم بأن المنطقة الحدودية الشمالية آمنة ومستقرة.

ونفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية مستهدفة محيط قاعدة أميركية.

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