بريطانيا: عمليات الإجلاء من كابول تدخل أخطر مراحلها

المصدر: لندن - د ب أ

حذر قائد القوات المسلحة البريطانية نيكولاس كارتر، اليوم السبت، من أن عمليات الإجلاء من كابول تدخل أخطر مراحلها فيما تنطلق آخر طائرات الإجلاء البريطانية وسط زيادة التهديد الإرهابي من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الجنرال كارتر: "يجب أن نحبس أنفاسنا ونفكر بجدية في تلك الطائرة الأخيرة.

وأضاف أن القوات الأميركية تواجه الآن أياما قليلة غاية في الصعوبة بوصفها "الحارس الخلفي للانسحاب".

واستطرد: "أعتقد أن حلفاءنا الأميركيين سوف يتعرضون لتحديات لأن التهديد من داعش لم ينته وبالطبع لايزال هناك الكثير من الأفغان اليائسين الذين يحاولون الخروج".

وأعلن البنتاغون بعد منتصف ليلة أمس الجمعة أنه نفذ ضربة جوية بطائرة مسيرة على عنصر من داعش دبر التفجير الانتحاري الذي وقع أمس الأول الخميس عند محيط مطار كابول.

وأسفر التفجير الانتحاري عن مقتل 170 شخصا على الأقل وبينهم 13 جنديا أميركيا وبريطانيان وطفل يحمل الجنسية البريطانية.

وجرى استهداف سيارة قائد داعش بصاروخ بينما كان يقودها عبر إقليم ننكارهار شرقي أفغانستان.

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