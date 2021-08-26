ماكرون: الأوضاع في أفغانستان آخذة في التدهور

المصدر: باريس - رويترز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس وهو في زيارة لأيرلندا إن الأوضاع في أفغانستان تدهورت بشدة.

جاء ذلك في وقت وقع فيه انفجار يشتبه أنه ناجم عن هجوم انتحاري خارج مطار العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن "نواجه وضعا بالغ التوتر" ودعا لتوخي الحذر.

وتابع قائلا إن سفير فرنسا في أفغانستان لن يبقى هناك لأسباب أمنية وأشار إلى أن قوات فرنسية خاصة موجودة في المطار.

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