واشنطن تقرر استقبال آلاف اللاجئين

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، أنها ستستقبل آلاف اللاجئين الأفغان الإضافيين على خلفية تصاعد العنف مع طي واشنطن صفحة تدخلها العسكري في أفغانستان الذي استمر 20 عاما.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "في ضوء ارتفاع مستويات العنف الذي تمارسه حركة (طالبان)، تعمل الحكومة الأميركية على توفير فرصة لأفغانيين معيّنين، بمن فيهم أولئك الذين عملوا مع الولايات المتحدة، لإعادة توطينهم كلاجئين في الولايات المتحدة".

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