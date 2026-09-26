سلطان بن أحمد ينال الدكتوراة في الدراسات الإدارية من جامعة إكستر

نال سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، درجة الدكتوراة في الفلسفة في الدراسات الإدارية من جامعة إكستر بالمملكة المتحدة.

وتعد جامعة إكستر العريقة التي استكمل سمو نائب حاكم الشارقة، دراسة مرحلة الدكتوراة فيها من الجامعات المتقدمة على المستوى العالمي والمملكة المتحدة، وتقدم برامج أكاديمية متعددة ذات جودة عالية، وتحظى بثقة عالمية لما تقدمه من برامج علمية متخصصة، وأسهمت في تخريج علماء وباحثين قدموا أبحاث دقيقة في المجالات المتنوعة.

وكان من أبرز خريجي جامعة إكستر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي نال في العام 1985 درجة الدكتوراة في التاريخ بتقدير امتياز.

وشهدت مسيرة سمو نائب حاكم الشارقة العلمية العديد من الإنجازات والجهود الأكاديمية، التي عكست حرص سموه على التزود بالعلوم والمعارف والاستفادة من البرامج الأكاديمية التي تقدمها أفضل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وكان سموه قد حصل على درجة بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة ولاية أركنساس في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في نظم المعلومات الحاسوبية من جامعة ديترويت ميرسي في ميشيغان بالولايات المتحدة