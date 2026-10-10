وصف "نوبل للسلام" بأنها "مزوَّرة وفاسدة" .. ترامب: أنا أستحق 8 جوائز لا واحدة

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب آلية اختيار الفائزين بجائزة نوبل للسلام، واصفا إياها بأنها "مزورة" و"فاسدة"، ومجددا ادعاءه بأنه أوقف ثماني حروب خلال رئاسته.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها مساء الجمعة، إن جائزة نوبل للسلام مُنحت هذا العام لشخصية ليبرالية تعمل في الأمم المتحدة، في إشارة إلى الحقوقية الجنوب أفريقية نافانيثيم "نافي" بيلاي، معربا عن استيائه من تجاهل ما يعتبره إنجازات غير مسبوقة لإدارته في تسوية النزاعات الدولية.

وأضاف: "على الرغم من كل هذه الإنجازات المذهلة، مُنحت جائزة نوبل اليوم لشخص ليبرالي يعمل في الأمم المتحدة، لم يسمع به أحد من قبل".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة، التي يمثلها بصفته رئيسا، كانت تستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام، قائلا: "كان ينبغي أن تحصل الولايات المتحدة الأميركية على الجائزة، لكنها لم تحصل عليها"، مضيفا أن بلاده تستحق "ثماني جوائز نوبل، واحدة عن كل حرب" قال إنه أسهم في إنهائها.

وزعم الرئيس الأميركي أنه أنقذ أرواحا أكثر من أي شخص آخر في التاريخ، مستندا إلى ما وصفه بسجله في إنهاء الحروب وتسوية النزاعات.

واختتم ترامب تصريحاته بالتشكيك مجددا في نزاهة إجراءات منح الجائزة، قائلا إن سجله في مجال السلام "لم يسبق له مثيل"، معتبرا أن عملية اختيار الفائزين بجائزة نوبل للسلام يشوبها الفساد.