تطعيم أكثر من نصف المواطنين في ألمانيا بشكل كامل حتى الآن

المصدر: برلين - د ب أ

تلقى أكثر من نصف المواطنين في ألمانيا حتى الآن حماية كاملة من فيروس كورونا عقب تلقيهم تطعيما من جرعتين.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الألمانية اليوم،، تم تطعيم 8ر41 مليون شخص أو 2ر50% من إجمالي السكان بشكل كامل بلقاح من جرعتين.

وبحسب البيانات، تلقى 50.9 مليون أو 61.1 من السكان حتى الآن جرعة أولى واحدة على الأقل.

ودعا وزير الصحة الألماني ينس شبان مجددا إلى الاستفادة من عروض التطعيم، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلما زاد عدد المطعمين الآن، سيكون الخريف والشتاء أكثر أمانا!".

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