المملكة المتحدة: "كورونا طويل الأمد" أصاب 3.5 مليون شخص

المصدر: لندن - د ب أ

ذكرت المملكة المتحدة أن نحو 6.2% من البالغين فيها أو ما يعادل 3.5 مليون شخص، يعانون من أعراض مطولة جراء الإصابة بفيروس كورونا التي تؤثر على الصحة والقدرة على العمل ويطلق عليها "كورونا طويل الأمد".

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن مكتب الإحصاء الوطني أن ستة بين كل عشرة من هؤلاء الذين استطلع المكتب آراءهم قالوا إنهم أصيبوا بمتلازمة ما بعد كوفيد أو "كوفيد المطول" وقالوا إن المرض أثر على صحتهم العامة وقال نصف هؤلاء إن المرض جعل من الصعب عليهم القيام بوظائفهم.

يشار إلى أن متلازمة ما بعد كوفيد أكثر شيوعا في المناطق المحرومة. كما أن السن عامل مهم آخر حيث أن الأشخاص دون الخمسين عاما يرون خطرا أعلى للآثار المستمرة جراء المرض.

ومن المحتمل أن تؤثر الأعراض على المزيد من الأشخاص اليافعين في المملكة المتحدة، حيث أن هذا القطاع من السكان لم يتلق بعد تطعيمه الكامل ضد الفيروس.

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