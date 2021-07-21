بينهم 12 غرقوا في المترو.. 25 قتيلاً جراء فيضانات الصين

المصدر: بكين - رويترز

لقي 25 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات التي تجتاح إقليم خنان بوسط الصين بينهم 12 غرقوا في خط لمترو الأنفاق في عاصمة الإقليم التي تشهد أشد هطول للأمطار منذ ألف عام حسبما يقول خبراء الأرصاد الجوية.

وأجلت السلطات حوالي 100 ألف شخص في العاصمة تشنغتشو، حيث تعطلت خدمات السكك الحديدية والطرق، بينما وصلت المياه في السدود والخزانات إلى مستويات التحذير وبدأ آلاف الجنود عملية إنقاذ في الإقليم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خبراء الأرصاد قولهم إن كمية الأمطار التي سقطت في مدينة تشنغتشو على مدى الأيام الثلاثة الماضية تحدث "مرة واحدة كل ألف عام".

وقال علماء لرويترز إن من شبه المؤكد أن أمطار الصين مرتبطة بتغير المناخ مثل الأمطار الغزيرة التي انهمرت في الولايات المتحدة وكندا في الفترة الأخيرة والفيضانات التي وقعت في غرب أوروبا.

وتم تعليق العديد من خدمات القطارات عبر إقليم خنان، وهو مركز لوجيستي رئيسي في وسط الصين. كما أغلقت السلطات الكثير من الطرق السريعة وتأخرت الرحلات الجوية أو ألغيت.

وأرسل الجيش الصيني أكثر من 5700 جندي للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ.

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