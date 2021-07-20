430 مهاجراً يعبرون "المانش" خلال يوم واحد

المصدر: لندن - أ ف ب

عبر 430 مهاجراً على الأقل القناة الإنجليزية "المانش" بصورة غير شرعية وصولا إلى المملكة المتحدة في حصيلة يومية قياسية، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء، متعهدة التصدي لتلك المحاولات.

وتخطى العدد المسجل الإثنين، الحصيلة القياسية المسجلة في سبتمبر 2020 والبالغة 416. ويأتي ذلك فيما يناقش النواب البريطانيون تشريعا جديدا من شأنه إدخال إصلاحات على قوانين اللجوء ويفرض عقوبات سجن أكثر صرامة على كل من المهاجرين والمهربين.

من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمان الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية: "سأتشاور هذا المساء مع وزيرة الداخلية البريطانية (بريتي باتل)، وآمل أن نتمكن من أن نعلن معا إجراءات امنية جديدة كثيفة".

واضاف: "نطلب من أصدقائنا البريطانيين تأمين محيط با-دو-كاليه والشمال. كل يوم ينقذ الدرك الفرنسيون وصيادون فرنسيون عائلات برمتها لتفادي عبور أفرادها إلى الجانب الآخر لأنهم يعرضون حياتهم للخطر".

ووصلت أعداد متزايدة من المهاجرين إلى بريطانيا منذ مطلع 2020، غالبيتهم على متن زوارق مطاط مكتظة ومتهالكة. وعادة ما تتزايد عمليات عبور المانش مع تحسن الطقس صيفا.

ووصل زورق مطاط يقل قرابة 50 شخصا، بينهم نساء وأطفال، الإثنين، إلى كينت على الساحل الجنوبي لإنكلترا، وكان بعضهم يرفع أيديه فرحا.

ووصف قائد عملية "التهديد السري للمانش" الحكومية دان أوماهوني تزايد عمليات العبور بأنها "غير مقبولة" و"خطيرة".

وقال: "على الناس أن يطلبوا اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه وألا يجازفوا بحياتهم بالقيام بعمليات العبور الخطيرة تلك".

وأضاف: "نواصل ترصد المجرمين الذين يقفون خلف هذه العمليات غير الشرعية".

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