مع ارتفاع اصابات "كورونا".. فرنسا لا تستبعد إعادة حظر التجول

المصدر: وكالات

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون لتلفزيون "بي إف إم"، اليوم، إنه لا يمكن استبعاد إعادة فرض حظر التجول للحد من انتشار كوفيد - 19 إذا استمرت الإصابات في الارتفاع.

وسجلت فرنسا أكثر من 12 ألف و500 إصابة بفيروس كورونا أمس، وهو اليوم الثالث الذي تتجاوز فيه الإصابات عشرة آلاف حالة، إذ أدى الانتشار السريع لسلالة «دلتا»، الأكثر عدوى من الفيروس إلى قفزة في الإصابات الجديدة.

وفي سياق متصل، ظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم أنه تم حتى الآن إعطاء 9.‏64 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ684 ألفاً و250 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق فرنسا شهراً واحداً لتطعيم 75 في المائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.



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