يبحث رجال الإنقاذ في إندونيسيا، ​اليوم الأحد، عن 36 ‌عاملاً في عداد المفقودين، إثر حريق اندلع في ​مصنع، ​وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ⁠أربعة آخرين، في حين ​يواصل رجال الإطفاء جهودهم لإخماد ​بؤر الحريق، بعد يوم من اندلاعه.

يُشار إلى أن الحريق اندلع مساء أمس السبت في مصنع للحلوى في سيكاندي بمقاطعة سيرانج، ولا يزال رجال الإطفاء يجرون عمليات تبريد، ⁠إذ ​لا تزال النيران مستعرة في أجزاء من ​المصنع.