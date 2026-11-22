إثر ندلاع حريق بمصنع.. فرق الإنقاذ تبحث عن 36 مفقوداً في إندونيسيا
يبحث رجال الإنقاذ في إندونيسيا، اليوم الأحد، عن 36 عاملاً في عداد المفقودين، إثر حريق اندلع في مصنع، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، في حين يواصل رجال الإطفاء جهودهم لإخماد بؤر الحريق، بعد يوم من اندلاعه.
يُشار إلى أن الحريق اندلع مساء أمس السبت في مصنع للحلوى في سيكاندي بمقاطعة سيرانج، ولا يزال رجال الإطفاء يجرون عمليات تبريد، إذ لا تزال النيران مستعرة في أجزاء من المصنع.
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