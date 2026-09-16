الفيدرالي الأميركي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية

أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، اليوم الأربعاء، زيادة سعر الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات، في إطار جهود المجلس لكبح التضخم المرتفع، في خطوة يمكن أن تثير رد فعل غاضب من البيت الأبيض.

وبقرار المجلس اليوم زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يرتفع سعر الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة إلى حوالي 3.9%، وقد يؤدي، مع مرور الوقت، إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للتمويل العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. وفي مجموعة من التوقعات ربع السنوية، أشار مجلس الاحتياط الفيدرالي أيضاً إلى أن لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية تتوقع رفع الفائدة مرة ثانية في وقت لاحق من هذا العام إلى 4.1%.

وقال المجلس في بيان له: "سيدعم هذا الإجراء اليوم عودة أسرع" إلى هدف التضخم الذي حدده عند 2%.