روسيا: خروج أميركا من أفغانستان يجب ألا تعقبه إعادة انتشار في وسط آسيا

المصدر: موسكو - رويترز

قالت روسيا اليوم الجمعة إن انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان يجب ألا يعني إعادة نشر للبنية التحتية العسكرية للتحالف في وسط آسيا، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

كان مسؤول دفاعي أميركي قد قال في وقت سابق اليوم إن القوات الأميركية أخلت قاعدة باجرام الجوية الرئيسية في أفغانستان في إطار اتفاق مع طالبان يمهد السبيل أمام سحب جميع قوات الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب استمرت عقدين.

وتم الاتفاق مع طالبان على الانسحاب الأميركي خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي مقابل الانسحاب تعهدت طالبان بمنع أي أنشطة إرهابية دولية تنطلق من الأراضي الأفغانية. كما تعهدت بالدخول في محادثات مع خصومها الأفغان، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر في المفاوضات.

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