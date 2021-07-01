السعودية تواصل تسجيل إصابات يومية مرتفعة بـ"كورونا"

المصدر: وكالات

واصلت السعودية تسجيل معدل إصابات يومية مرتفعة بـ«كورونا»، حيث أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 1534 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعافي 1487 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 12174 حالة منها 1389 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في السعودية بلغ 489 ألفاً و126 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 469 ألفاً و120 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 13 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 7804.

وحذرت وزارة الصحة السعودية من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وشددت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وأكدت أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.

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