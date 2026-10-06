وفاة أول مصاب بفيروس إيبولا في كينيا بعد انتقال العدوى من الكونغو

أعلن وزير الصحة الكيني أدن دوالي وفاة أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، وهي لمواطن كيني كان يقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية ووصل إلى نيروبي يوم السبت.

وقال المدير العام لوزارة الصحة، باتريك آموث، إن المريض ربما اجتاز ‌الفحص في المطار لأن الأدوية كانت ‌تخفي أعراضه.

وتم تحديد ‌28 شخصاً كانوا على ‌اتصال به حتى الآن، بما في ذلك أفراد من أسرته وعاملين في قطاع الصحة.

وتكافح ‌الكونغو أكبر تفش لفيروس إيبولا في ⁠تاريخها، الناجم عن سلالة بونديبوجيو النادرة.

وأعلن عن تفشي المرض في منتصف مايو، لكنه ربما بدأ قبل ذلك ⁠بشهور، ولا ⁠تزال جهود الاحتواء مستمرة، إذ سجلت الدولة الواقعة في وسط أفريقيا أكثر من 8000 حالة إصابة وأكثر ⁠من 4000 وفاة.

وكان التفشي قد انتشر في وقت سابق إلى أوغندا، التي سجلت 20 حالة إصابة ووفاتين، وأعلنت منظمة الصحة العالمية في أغسطس خلو أوغندا من المرض.

وكينيا هي ثالث دولة ‌تسجل حالة مرتبطة بالسلالة المتفشية في الكونغو من فيروس إيبولا.