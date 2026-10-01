أطباء بلا حدود تعلن إصابة أحد عامليها بإيبولا في الكونغو

أصيب أحد العاملين بمنظمة "أطباء بلا حدود" في جمهورية الكونغو الديمقراطية بفيروس إيبولا.

وأعلنت المنظمة، التي يقع مقرها في جنيف اليوم الخميس، أنه سيتم نقل المصاب جواً وسط إجراءات وقائية مشددة إلى مستشفى في هولندا.

ولم تكشف "أطباء بلا حدود" عما إذا كان المصاب رجلاً أم امرأة، أو محلياً أم أجنبياً، استناداً إلى السرية الطبية.

وأكدت أن جميع عامليها تلقوا التدريب اللازم وتم تزويدهم بأفضل مواد الحماية، غير أنه لايزال هناك خطر قائم.

وتشهد الكونغو حالياً أكبر تفشٍ لهذا المرض المهدد للحياة على الإطلاق، حيث ارتفعت حالات الإصابة إلى أكثر من 8 آلاف حالة، فيما توفي نحو 4 آلاف شخص مصاب بإيبولا.

ويرجّح الخبراء أن العدد الفعلي للحالات غير المبلغ عنها أعلى بكثير.

وفي المنطقة التي تمزقها الصراعات، والتي تؤوي مئات الآلاف من النازحين، يصعب على العاملين في المجال الإنساني تطبيق التدابير الضرورية.