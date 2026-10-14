نتفليكس تستغني عن ألف موظف ضمن خطة لخفض التكاليف

أعلنت شركة نتفليكس الاستغناء عن نحو ألف موظف، بما يعادل 6% من إجمالي قوتها العاملة، في خطوة تستهدف إعادة ترتيب الأولويات وتعزيز الكفاءة التشغيلية قبل إعلان نتائجها الفصلية المرتقبة.

تركز تخفيضات الوظائف بصورة رئيسية على فرق المنتجات والتكنولوجيا والموارد البشرية والشؤون القانونية، وفق شبكة CNBC.

وقال الرئيسان التنفيذيان المشاركان للشركة، تيد ساراندوس وجريج بيترز، إن تنفيذ استراتيجية الشركة يتطلب الانضباط في توجيه الموارد والكوادر نحو المجالات ذات الأولوية الأعلى.

وأكدت نتفليكس أن أعمالها لا تزال قوية وتنمو، مشيرة إلى أنها تسير وفق مستهدفاتها المالية للعام الحالي.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار بقوة في المجالات ذات التأثير الكبير بهدف تحسين الخدمة ودعم النمو والابتكار.

وجاءت الخطوة بعد أسابيع من تصريحات تيد ساراندوس التي أقر فيها بأن الشركة "لا تنمو بالسرعة التي يرغب بها".

ورغم استمرار نتفليكس في تحقيق أرباح قوية واحتفاظها بصدارة سوق البث التدفقي، فإن وقت المشاهدة شهد حالة من الاستقرار خلال الأشهر الأخيرة.