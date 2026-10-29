بعد 140 عاماً.. "إس تي تي" الفنلندية توقف خدماتها الإخبارية

أكدت وكالة الأنباء الفنلندية "إس تي تي" التي تأسست قبل نحو 140 عاماً، اليوم الخميس، أنها ستوقف خدماتها الإخبارية وخدمات الصور اعتباراً من 31 مارس 2027، بسبب صعوبات مالية.

ووصف المدير العام للوكالة كيمو لاكسونن، إغلاق المؤسسة التي تأسست عام 1887 بأنه "مأساة للمجتمع الفنلندي بأسره".

ومع ذلك، ستواصل وحدة "إس تي تي" للخدمات الإعلامية التابعة للشركة عملها، وهي الوحدة المسؤولة عن توزيع البيانات الصحفية.

وقالت الوكالة في بيان: "تشير التقديرات الحالية إلى فقدان 89 وظيفة، من بينها 68 وظيفة صحفية. بالإضافة إلى ذلك، سينتهي 30 من عقود العمل محددة المدة أو الاتفاقيات الإطارية".

وسيؤدي إغلاق الوكالة إلى جعل فنلندا واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي لا تمتلك وكالة أنباء وطنية.

وكانت "إس تي تي" قد أعلنت في سبتمبر أنها تعتزم إعادة هيكلة عملياتها التجارية.

وبررت الوكالة قرار الإغلاق حالياً بـ "استمرار الخسائر في قطاعي الأخبار والصور التابعين لـ(إس تي تي)، وفشل الجهود الرامية إلى تأمين قاعدة ملكية واسعة بما يكفي، من ملاك ملتزمين بتطوير النشاط".