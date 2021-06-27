أكسفورد وأسترازينيكا تباشران اختبار لقاح ضد المتحورة «بيتا»

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلنت جامعة أكسفورد الأحد أنها بدأت بحقن متطوعين بلقاح تم تطويره بالتعاون مع استرازينيكا ضد المتحورة «بيتا» التي ظهرت لأول مرة في جنوب إفريقيا، في إطار تجارب سريرية لقياس فعاليته.

وذكرت في بيان أن نحو 2250 مشاركاً سيتم الاستعانة بهم في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل وبولندا ضمن المرحلتين الثانية والثالثة لهذه التجارب السريرية على البشر.

ويستخدم اللقاح المرشح تقنية «الفيروس الغدي» المستخدمة حالياً ضد كوفيد-19 في سائر أنحاء العالم.

وقال البروفسور أندرو بولارد مدير مجموعة أكسفورد للقاحات «يعد اختبار الجرعات المعززة من اللقاحات واللقاحات الحالية ضد النسخ المتحورة الجديدة أمراً مهماً لنكون قدر الإمكان مستعدين بشكل جيد لمواجهة وباء كوفيد-19، إذا تبين أن استخدامها كان ضرورياً».

من المتوقع صدور البيانات الموقتة لهذه التجارب السريرية في وقت لاحق هذا العام وسيتم تقديمها إلى الهيئة الناظمة لتقييمها في إطار عملية سريعة، بحسب البيان.

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