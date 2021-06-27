وزير الصحة البريطاني الجديد: أولويتي إعادة البلاد إلى الوضع الطبيعي

المصدر: لندن - د ب أ

ذكر وزير الصحة البريطاني الجديد، ساجد جاويد أن أولويته القصوى هي القضاء على جائحة فيروس كورونا وإعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الأحد.

وقال الوزير لقناة «سكاي نيوز» التلفزيونية البريطانية في لندن «مازلنا نواجه جائحة وأريد أن أرى انتهاء ذلك في أقرب وقت ممكن وتلك ستكون أولويتي العاجلة حتى يمكننا العودة إلى الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن».

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون قد عين جاويد وهو وزير خزانة سابق، لمنصب وزير الصحة، أمس السبت، بعد استقالة مات هانكوك.

يذكر أن هانكوك قد استقال أمس السبت، بعد أن تم ضبطه وهو يحضن مساعدة بارزة له في مكتبه، في انتهاك للإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، والتي ساعد في وضعها.

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