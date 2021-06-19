منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء موجة إيبولا الثانية في غينيا

المصدر: وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً السبت انتهاء موجة إيبولا الثانية في غينيا، بعد شهر من عودة ظهور هذا المرض الذي تمّ التغلب عليه خلال أشهر بفضل الخبرة المكتسبة بين 2013 و2016

وقال المسؤول في منظمة الصحة العالمية ألفريد كي-زيربو أثناء حفل في نزيريكوري (جنوب شرق) حيث ظهر المرض مجدداً في كانون الثاني، "أتشرف.. بإعلان انتهاء المرض بفيروس إيبولا" في غينيا. وكان كي-زيبرو يتحدث بحضور مسؤولين غينيين من بينهم وزير الصحة.

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