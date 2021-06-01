لأول مرة منذ 10 أشهر.. بريطانيا لم تسجل أي وفاة جديدة بكورونا

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك للمرة الأولى منذ 30 يوليو 2020، أي قبل نحو 10 أشهر من الآن.

وأظهرت آخر حصيلة رسمية أن البلد أحصى الثلاثاء 3165 إصابة جديدة (العدد الاجمالي بات يناهز 4.5 ملايين إصابة) في زيادة مقارنة بالأسبوعين الفائتين.

وبعد إغلاق طويل وصارم خلال الشتاء، شهدت البلاد تحسنا في الوضع الصحي سمح لها بتخفيف القيود لكنها تواجه حاليا زيادة في عدد الإصابات يعزى جزء كبير منها إلى انتشار النسخة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في الهند.

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